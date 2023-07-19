Надежный ремонт АКПП в Москве
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Факты в цифрах
10 лет опыта работы мастеров
180 дней гарантии на работы
7300 дней опыт работы
24498 постоянных клиентов
Хотите понять что с вашей коробкой
и ищете качественный сервис по ремонту акпп?
От запасных частей до ремонта гидроблока и электроники. Если ваше авто не подпадает под программу с фиксированной ценой, тогда узнать точные цифры можно только после консультации со специалистом и проведения диагностики.
Конечная стоимость зависит от изношенности деталей и необходимости их замены, состояния гидротрансформатора, радиатора и трубопроводов охлаждения автоматической коробки переключения передач.
Как мы ремонтируем
АКПП вашего авто
- После обращения в наш сервис специалист фиксирует ваши замечания и дополнительно формирует свой бриф и вазможные поломки, передавая эту информацию мастеру по ремонту
- Проведение полной компьютерной диагностики на современном специализированном оборудовании. Также проводится визуальный осмотр блоков АКПП.
- Снятие блоков АКПП и их разборка, предоставление полной стоимости ремонта и необходимых запчастей. Ремонт АКПП.
- Выходная проверка всех режимов АКПП и тест-драйв автомобиля. Оформление гарантии.
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Новости
Определение неисправности в коробке передач Honda Civic
Специалисты автосервиса приняли автомобиль марки Honda Civic. Владелец машины жаловался на пинки при смене передач. Определить причину поломки требовалось в кратчайшие сроки. Исходные данные: Автомобиль: Honda Civic 1.3; Год выпуска: 2004 г; Жалобы клиента: пинки при переключении передач. Мастера произвели разбор автоматической коробки передач и дефектовку. После перебора всех деталей и замены расходных материалов проблема […]
Замена фрикционов и восстановление гидротрансформатора на автомобиле LandRover Freelander 2
Владелец автомобиля LandRover Freelander 2, приехавший в сервис, предъявил жалобу на потерю мощности машины. Мастера оперативно отправили автомобиль на подъемник и приступили к диагностике установленной АКПП. Исходные данные: Автомобиль: LandRover Freelander 2 Год выпуска: 2008 год Жалобы клиента: потеря мощности. В результате диагностики удалось выявить износ гидротрансформатора, фрикционов и других деталей коробки передач. Мастера сервиса […]
Ремонт и усиление АКПП Chevrolet Tahoe 4L60
Ремонт и усиление АКПП 4L60 Chevrolet Tahoe 5.3
Замена фрикционов АКПП BMW 520i 6HP21
Приняли в ремонт BMW 520i; год выпуска – 2008; пробег около 200 тыс. км; АКПП – 6HP21 Клиент жалуется на удары при переключении передач, неожиданные “пинки” при движении, периодическая пробуксовка при ускорении. Делаем электронную диагностику – на дисплее видим ошибки: – 4F8A Контроль отношения переключение 4-5;– 4F85 Контроль отношения. Сцепление Е. По совокупности симптомов и […]
Тысячи клиентов остались довольны ремонтом и рекомендуют друзьям
Land Rover Discovery 2.5
Очень доволен качеством. У меня был «экзотический» ремонт, далеко не все сервисы хотели это делать, отдельно разбираться с гидроблоком никто особо не хочет. А вот здесь помогли, рекомендую!
Chevrolet Aveo 1.2 2013
С автомобилем все прекрасно, сервисом доволен более чем, все было на высшем уровне, я его теперь рекомендую всем, по коробкам у кого проблема!
Ford Scorpio 2.9 1994
Все отлично, сейчас как будто на переднем приводе еду. Полностью коробка перебрана, никаких шумов теперь, все отлично работает! Теперь к нему опять хочу масло приехать поменять, мастер отличный, во всем соображает!
Audi А4 2.0 2005, вариатор
Сейчас все отлично, всем доволен, рекомендую другим. Отдал 96 000 рублей, в принципе, как и в других сервисах. Качество работ хорошее.
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