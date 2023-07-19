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Надежный ремонт АКПП в Москве

  • с гарантией 1 год
  • бесплатная диагностика
  • 17 сервисов в Москве
Для того, чтобы узнать цены и причину поломки АКПП выберите свою марку авто:
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Факты в цифрах

10 лет опыта работы мастеров
180 дней гарантии на работы
7300 дней опыт работы
24498 постоянных клиентов

Наши услуги

20 лет специализируемся на ремонте АКПП

Ремонт DSG Ремонт DSG
Ремонт вариатора Ремонт вариатора
Замена масла АКПП Замена масла АКПП
Ремонт гидроблока Ремонт гидроблока
Ремонт powershift Ремонт powershift
Ремонт АКПП Ремонт АКПП

Хотите понять что с вашей коробкой
и ищете качественный сервис по ремонту акпп?

От запасных частей до ремонта гидроблока и электроники. Если ваше авто не подпадает под программу с фиксированной ценой, тогда узнать точные цифры можно только после консультации со специалистом и проведения диагностики.

Конечная стоимость зависит от изношенности деталей и необходимости их замены, состояния гидротрансформатора, радиатора и трубопроводов охлаждения автоматической коробки переключения передач.

Как мы ремонтируем
АКПП вашего авто

  1. После обращения в наш сервис специалист фиксирует ваши замечания и дополнительно формирует свой бриф и вазможные поломки, передавая эту информацию мастеру по ремонту
  2. Проведение полной компьютерной диагностики на современном специализированном оборудовании. Также проводится визуальный осмотр блоков АКПП.
  3. Снятие блоков АКПП и их разборка, предоставление полной стоимости ремонта и необходимых запчастей. Ремонт АКПП.
  4. Выходная проверка всех режимов АКПП и тест-драйв автомобиля. Оформление гарантии.

Прайс-Дист на наши услуги

Услуги Стоимость работ
Полная диагностика АКПП Бесплатно
Эвакуатор до сервиса Бесплатно
Снятие и установка АКПП, CVT, DSG от 4 500 руб.
Ремонт АКПП, CVT, DSG 12 000 руб.
Ремонт гидроблока от 18 000 руб.
Замена масла в АКПП от 2 000 руб.

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Новости

Определение неисправности в коробке передач Honda Civic

Определение неисправности в коробке передач Honda Civic

Специалисты автосервиса приняли автомобиль марки Honda Civic. Владелец машины жаловался на пинки при смене передач. Определить причину поломки требовалось в кратчайшие сроки. Исходные данные: Автомобиль: Honda Civic 1.3; Год выпуска: 2004 г; Жалобы клиента: пинки при переключении передач. Мастера произвели разбор автоматической коробки передач и дефектовку. После перебора всех деталей и замены расходных материалов проблема […]
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Замена фрикционов и восстановление гидротрансформатора на автомобиле LandRover Freelander 2

Замена фрикционов и восстановление гидротрансформатора на автомобиле LandRover Freelander 2

Владелец автомобиля LandRover Freelander 2, приехавший в сервис, предъявил жалобу на потерю мощности машины. Мастера оперативно отправили автомобиль на подъемник и приступили к диагностике установленной АКПП. Исходные данные: Автомобиль: LandRover Freelander 2 Год выпуска: 2008 год Жалобы клиента: потеря мощности. В результате диагностики удалось выявить износ гидротрансформатора, фрикционов и других деталей коробки передач. Мастера сервиса […]
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Ремонт и усиление АКПП Chevrolet Tahoe 4L60

Ремонт и усиление АКПП Chevrolet Tahoe 4L60

 Ремонт и усиление АКПП 4L60 Chevrolet Tahoe 5.3
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Замена фрикционов АКПП BMW 520i 6HP21

Замена фрикционов АКПП BMW 520i 6HP21

Приняли в ремонт BMW 520i; год выпуска – 2008; пробег около 200 тыс. км; АКПП – 6HP21 Клиент жалуется на удары при переключении передач, неожиданные “пинки” при движении, периодическая пробуксовка при ускорении. Делаем электронную диагностику – на дисплее видим ошибки: – 4F8A Контроль отношения переключение 4-5;– 4F85 Контроль отношения. Сцепление Е. По совокупности симптомов и […]
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Тысячи клиентов остались довольны ремонтом и рекомендуют друзьям

Land Rover Discovery 2.5

Очень доволен качеством. У меня был «экзотический» ремонт, далеко не все сервисы хотели это делать, отдельно разбираться с гидроблоком никто особо не хочет. А вот здесь помогли, рекомендую!

Chevrolet Aveo 1.2 2013

С автомобилем все прекрасно, сервисом доволен более чем, все было на высшем уровне, я его теперь рекомендую всем, по коробкам у кого проблема!

Ford Scorpio 2.9 1994

Все отлично, сейчас как будто на переднем приводе еду. Полностью коробка перебрана, никаких шумов теперь, все отлично работает! Теперь к нему опять хочу масло приехать поменять, мастер отличный, во всем соображает!

Audi А4 2.0 2005, вариатор

Сейчас все отлично, всем доволен, рекомендую другим. Отдал 96 000 рублей, в принципе, как и в других сервисах. Качество работ хорошее.
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